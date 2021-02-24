Нападающий, которым интересовались «Спартак» и «Динамо», стал игроком «Хаддерсфилда»

Нападающий Яя Саного, находившийся в статусе свободного агента, стал футболистом «Хаддерсфилд Таун».



Как сообщает официальный сайт «терьеров», 28-летний француз подписал контракт до конца нынешнего сезона.



«Яя Саного — это игрок, который имеет опыт выступлений в английском футболе. Этот факт может сделать его адаптацию к Чемпионшипу немного легче. Физически он отличается от тех нападающих, которые уже есть в нашей команде, и это может помочь нам увеличить атакующее разнообразие и вариативность.



Яя, несмотря на отсутствия игровой практики, тренировался с профессиональной командой во Франции, а это значит, что он должен быть в хорошей физической форме. Ему ещё понадобится немного времени для набора нужных кондиций, и мы будем работать с ним, чтобы он был готов помочь команде в последней части сезона», — прокомментировал приход Саного главный тренер «Хаддерсфилда» Карлос Корберан.



Последним клубом Саного была «Тулуза», которую он покинул летом 2020 года. В 15 матчах чемпионата Франции сезона-2019/2020 нападающий забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу. Яя с 2013 по 2017 год принадлежал лондонскому «Арсеналу».

Экс-форвард «Арсенала» Саного сообщил об интересе со стороны «Спартака» и «Динамо»