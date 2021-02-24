Нападающий, которым интересовались «Спартак» и «Динамо», стал игроком «Хаддерсфилда»

Нападающий Яя Саного, находившийся в статусе свободного агента, стал футболистом «Хаддерсфилд Таун».
Как сообщает официальный сайт «терьеров», 28-летний француз подписал контракт до конца нынешнего сезона.
«Яя Саного — это игрок, который имеет опыт выступлений в английском футболе. Этот факт может сделать его адаптацию к Чемпионшипу немного легче. Физически он отличается от тех нападающих, которые уже есть в нашей команде, и это может помочь нам увеличить атакующее разнообразие и вариативность.
Яя, несмотря на отсутствия игровой практики, тренировался с профессиональной командой во Франции, а это значит, что он должен быть в хорошей физической форме. Ему ещё понадобится немного времени для набора нужных кондиций, и мы будем работать с ним, чтобы он был готов помочь команде в последней части сезона», — прокомментировал приход Саного главный тренер «Хаддерсфилда» Карлос Корберан.
Последним клубом Саного была «Тулуза», которую он покинул летом 2020 года. В 15 матчах чемпионата Франции сезона-2019/2020 нападающий забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу. Яя с 2013 по 2017 год принадлежал лондонскому «Арсеналу».
- 25 февраля 2021
-
00:16
-
00:11
-
00:04
-
00:00
- 24 февраля 2021
-
23:55
-
23:21
-
23:13
-
23:12
-
23:08
-
23:07
-
22:51
-
22:50
-
22:45
-
22:26
-
22:22
-
22:16
-
22:14
-
21:54
-
21:50
-
21:45
-
21:44
-
21:34
-
21:28
-
20:53
-
20:41
-
20:36
-
20:11
-
20:10
-
20:04
-
20:00
-
19:50
-
19:45
-
19:40
-
19:28
-
19:23