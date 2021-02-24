«Это не кот в мешке». Комбаров — о возвращении Квинси Промеса в «Спартак»

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал возвращение нападающего «Аякса» Квинси Промеса в стан красно-белых.

«Я рад за Квинси и за «Спартак». Думаю, что он им может здорово помочь. Это не кот в мешке, это действительно человек, который доказал свою состоятельность. Возвращение Промеса — точно стопроцентное усиление», — приводит слова Комбарова Sport24.

В скором времени Промес пройдёт медосмотр. Если у Квинси не будет выявлено проблем со здоровьем, он подпишет со «Спартаком» контракт на 3,5 года. Сумма трансфера 29-летнего футболиста составит € 8 млн, а с учётом бонусов может вырасти до € 11 млн.



Квинси защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых форвард — чемпион России и обладатель Суперкубка страны.



В сезоне-2020/2021 Промес провёл в составе «Аякса» 25 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.