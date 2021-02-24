«Спартак» креативно объявил о возвращении Промеса в стиле фильма «Интерстеллар»

Нападающий «Аякса» Квинси Промес возвращается в московский «Спартак». Нидерландец уже прибыл в расположение клуба для подписания контракта и даже выбрал игровой номер, под которым будет выступать в составе красно-белых.
Пресс-служба «Спартака» разместила в «Инстаграме» креативный видеоролик о возвращении Промеса в стиле фильма «Интерстеллар».
В скором времени Промес пройдёт медосмотр. Если у Квинси не будет выявлено проблем со здоровьем, он подпишет со «Спартаком» контракт на 3,5 года. Сумма трансфера 29-летнего футболиста составит € 8 млн, а учётом бонусов может вырасти до € 11 млн.
Квинси защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых форвард — чемпион России и обладатель Суперкубка страны.
В сезоне-2020/2021 Промес провёл в составе «Аякса» 25 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.
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