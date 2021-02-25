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«Эвертон» составит конкуренцию «Баварии» и «МЮ» в борьбе за защитника «Норвича»

«Эвертон» составит конкуренцию «Баварии» и «МЮ» в борьбе за защитника «Норвича»
Футбол / Англия 0
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«Эвертон» рассматривает возможность приобретения в летнее трансферное окно защитника «Норвич Сити» Максимилиана Ааронса.

По сообщениям Sky Sports, «ириски» очень заинтересованы в 21-летнем англичанине и видят в нём замену защитнику Шеймусу Коулману, контракт которого с мерсисайдцами заканчивается 30 июля 2022 года. Руководство «Эвертона» видит Ааронса преемником 32-летнего ирландца.

Источник утверждает, что руководство «Норвича» планирует выручить с продажи Максимилиана не менее € 35 млн, независимо от того, вернётся ли клуб в английскую Премьер-лигу или нет.

Ранее сообщалось, что в услугах правого защитника «канареек» очень заинтересованы мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

Действующий контракт Макса с «Норвичем» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в € 20 млн.

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