Моуринью — о победе в матче Лиги Европы: это особенный вечер для молодёжи «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал результат ответного матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с «Вольфсбергом» (4:0).



«Это было хорошо. Мы прошли в следующую стадию турнира, добились победы так, как хотели, и не нуждались в использовании чрезвычайного плана. «Тоттенхэм» играл хорошо в течение больших временных отрезков, и все четыре гола были прекрасными. Это был особенный вечер для молодёжи. Они играли впервые и не получили травм. В «Тоттенхэме» нет ни одного футболиста, которым я бы не был доволен. Все были хороши», — приводит слова Моуринью BT Sport.

По сумме двух матчей «Тоттенхэм» разгромил «Вольфсберг» со счётом 8:1. Соперник лондонского клуба на стадии 1/8 финала будет определён по результатам жеребьёвки.