Защитник «Аталанты»: мы всё ещё в игре. Надо побеждать «Реал» на выезде

Защитник «Аталанты» Рафаэл Толой прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала с мадридским «Реалом».



Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Хозяева уже на 17-й минуте остались в меньшинстве, после того как в спорном эпизоде красную карточку получил полузащитник Ремо Фройлер. Под занавес матча, на 86-й минуте, защитник «сливочных» Ферлан Менди забил единственный гол и принёс своей команде победу со счётом 1:0.



«Мы сражались до самого конца. Против «Реала» играть сложно, ещё сложнее делать это вдесятером. Но мы провели отличный матч, здорово оборонялись. Мы всё ещё в игре. Теперь надо побеждать на выезде», — цитирует Толоя пресс-служба УЕФА со ссылкой на Sky Sport.



Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Аталантой» состоится 16 марта в Мадриде.