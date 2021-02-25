Отец вратаря «Ливерпуля» Алисона найден мёртвым

В семье вратаря «Ливерпуля» Алисона Бекера случилось горе, сообщает журналист Карлос Ласерда в своём «твиттере».
Отец футболиста Жозе Бекер накануне отправился к одному из водоёмов на территории своих владений, после чего пропал. На место происшествия вызвали спасателей, которым через некоторое время пришлось приостановить поиски, поскольку на улице стемнело. Утром Бекер-старший был найден мёртвым. Причина смерти пока не уточняется.
Фото Алисона с отцом доступно в «инстаграме» голкипера.
Помимо Алисона, у Жозе Бекера есть ещё один сын-футболист, также выступающий на позиции вратаря, — 34-летний Муриэл защищает цвета «Флуминенсе».
Ранее Алисон подвергся критике из-за ошибок в матчах английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» и «Лестер Сити», в которых «Ливерпуль» потерпел поражения. 28-летний бразилец выступает за красных с 2018 года, а до этого защищал цвета «Ромы» и «Интернасьонала».
Видео гола «Лестера» в ворота «Ливерпуля» после недопонимания между Алисоном и защитником:
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