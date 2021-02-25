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Форвард «Аталанты» Мурьель: результат матча с «Реалом» оставляет нам шансы

Форвард «Аталанты» Мурьель: результат матча с «Реалом» оставляет нам шансы
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Аталанты» Луис Мурьель высказался о поражении в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Хозяева уже на 17-й минуте остались в меньшинстве, после того как в спорном эпизоде красную карточку получил полузащитник Ремо Фройлер. Под занавес матча, на 86-й минуте, защитник «сливочных» Ферлан Менди забил единственный гол и принёс своей команде победу со счётом 1:0.

«Когда приходится так много обороняться, сложно организовывать контратаки. Этот результат оставляет нам шансы на успех по итогам двух матчей», — цитирует Мурьеля пресс-служба УЕФА со ссылкой на Sky Sport.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Аталантой» состоится 16 марта в Мадриде.

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