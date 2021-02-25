Саломон Рондон: «Зенит» исторически ведёт борьбу за чемпионство с ЦСКА

Нападающий ЦСКА Хосе Саломон Рондон рассказал, как относится к противостоянию с «Зенитом», за который он выступал ранее.



«Конечно, мы все помним наши замечательные противостояния «Зенита» и ЦСКА. Хочу отметить, что когда мы выходили на матч с ЦСКА, мы всегда выходили против команды-лидера чемпионата, которая борется за самые высокие места. ЦСКА был очень хорошо организован и очень хорошо играл. Поэтому те матчи выделяются накалом и напряженностью. Ещё раз хочу повторить, что очень рад присоединиться к ЦСКА и выступать за клуб.



Последний матч против ЦСКА? Я точно был в «Зените». Стоит отметить противостояние за лидерство между двумя грандами. «Зенит» исторически ведёт борьбу за чемпионство с ЦСКА. Конкретных эпизодов я не помню, но помню, что постоянно было это противостояние. Хочу провести параллель на будущее. Надеюсь, с моим участием ЦСКА станет чемпионом.



Нет, последний матч против ЦСКА был за «Ньюкасл». Мы играли в Сан Педро дель Пинтар. Я тогда играл и забил гол. Надеюсь, те два гола, что я забил ЦСКА за всю жизнь, будут последними. Теперь пойдут голы за ЦСКА», — сказал Рондон в интервью для клубной пресс-службы.

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