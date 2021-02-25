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Рондон: переехал в Китай для блага своей семьи и детей, но теперь настало время вернуться

Рондон: переехал в Китай для блага своей семьи и детей, но теперь настало время вернуться
Футбол / РПЛ 0
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Нападающий ЦСКА Хосе Саломон Рондон рассказал о причинах перехода в стан красно-синих. Права на форварда принадлежат китайскому клубу «Далянь Ифан».

«Конечно, соскучился, очень много времени прошло с того момента, когда я играл в России, в прошлых моих командах. Поэтому я очень рад вернуться сюда. Я не мог представить, что когда-нибудь вернусь в Россию, но с другой стороны нельзя закрывать двери, они всегда должны быть открыты. Поэтому сейчас я счастлив, что смог вернуться в Россию.

Клубы вели переговоры, а я терпеливо ждал, пока они договорятся. В России трансферное окно открыто несколько дольше, чем в Европе, поэтому у меня появилась возможность перейти в ЦСКА. Я вернулся, поскольку появилась такая возможность. Кроме того, весь мир задела эта ситуация с пандемией коронавируса, а Китай сильнее всех – там чемпионат до сих пор заморожен. Мне же хотелось играть, продолжать футбольную карьеру, поэтому я с радостью согласился на это предложение от ЦСКА. Я переехал в Китай для блага своей семьи, своих детей, но теперь настало время вернуться», — сказал Рондон в интервью для пресс-службы ЦСКА.

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