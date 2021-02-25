Георгий Зотов: в Халка врезаешься, как в стену. С Дзюбой тоже сложно приходилось

Защитник «Рубина» Георгий Зотов вспомнил, как играл против бывшего нападающего «Зенита» Халка, а также рассказал о трудностях в противостоянии с нынешним форвардом сине-бело-голубых Артёмом Дзюбой.



«Я считаю его одним из лучших легионеров в российском футболе. Естественно, с ним тяжело играть. Огромный по фактуре, мощный парень. Когда идёт с мячом, тяжело отобрать. Врезаешься в него, как в стену. Но с такими мастерами только интереснее. Играя с ними, ты и сам развиваешься.



С Дзюбой тоже сложно приходилось. Он и так огромный, а рядом со мной казался ещё больше — не подобраться. Надо что-то придумывать — на опережение играть, вытыкать мяч внизу. К каждому противнику можно найти подход», — сказал Зотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Уезжали через блокпосты...» Зотов был одним из последних русских в украинском футболе Побывал в «Спартаке» и «Локо», но только сейчас с «Рубином» впервые в жизни претендует на еврокубки.