Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Милан» — «Црвена Звезда». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Смородская: Миранчуку нужно ещё полгода, тогда он будет в основе «Аталанты»

Смородская: Миранчуку нужно ещё полгода, тогда он будет в основе «Аталанты»
Футбол / Италия 0
Аудио-версия:

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об адаптации полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в Италии.

«Пока всё не очень легко у него складывается, но я абсолютно уверена, что всё получится. Ещё мало времени прошло для адаптации. Он и язык учит, и новые подходы к тренировкам увидел. Всё не так просто, просто нужно время.

Мы отстаём в плане тренировок. Нужно, конечно, изучать методики. Их никто с большим удовольствием не расскажет, но нужно пытаться понять эти методы.

Миранчуку нужно ещё полгода. И тогда он будет в основе «Аталанты». Кокорину, конечно, сложнее. Он давно без игровой практики, и у него проблем гораздо больше. Но Кокорин талантливый парень. Уверенности, что он пробьётся в основной состав, нет, но хочется надеяться, что у него всё получится», — цитирует Смородскую «РБ-Спорт».

Алексей Миранчук: в России принимаешь мяч и есть время. В Италии нужно быстрее думать
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021