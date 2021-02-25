Смородская: Миранчуку нужно ещё полгода, тогда он будет в основе «Аталанты»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об адаптации полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в Италии.



«Пока всё не очень легко у него складывается, но я абсолютно уверена, что всё получится. Ещё мало времени прошло для адаптации. Он и язык учит, и новые подходы к тренировкам увидел. Всё не так просто, просто нужно время.



Мы отстаём в плане тренировок. Нужно, конечно, изучать методики. Их никто с большим удовольствием не расскажет, но нужно пытаться понять эти методы.



Миранчуку нужно ещё полгода. И тогда он будет в основе «Аталанты». Кокорину, конечно, сложнее. Он давно без игровой практики, и у него проблем гораздо больше. Но Кокорин талантливый парень. Уверенности, что он пробьётся в основной состав, нет, но хочется надеяться, что у него всё получится», — цитирует Смородскую «РБ-Спорт».

Алексей Миранчук: в России принимаешь мяч и есть время. В Италии нужно быстрее думать