Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Алексей Миранчук: в России принимаешь мяч и есть время. В Италии нужно быстрее думать

Алексей Миранчук: в России принимаешь мяч и есть время. В Италии нужно быстрее думать
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук объяснил, почему против его команды трудно играть, а также рассказал о разнице между футболом в Италии и России.

«Даже такой команде, как «Наполи», с техничными игроками очень тяжело играть против нас. Потому что у нас очень интенсивный футбол, всегда в прессинг, один в один. 90 минут надо выдерживать. К этому футболу можно привыкнуть, но на это нужно время, все прекрасно понимают это.

Я ощутил здесь большую разницу. В России ты можешь принять мяч, у тебя есть время осмотреться, а здесь всегда на тебя идут агрессивно, нужно заранее принять решение и быстрее думать. По тренировкам смотрю, сравниваю, что было в начале, что сейчас. Чувствую, что в этом компоненте прибавляю», — приводятся слова Миранчука на сайте телеканала «Матч».

Алексей Миранчук рассказал об отношениях с украинскими партнёрами по «Аталанте»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021