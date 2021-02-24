Алексей Миранчук: в России принимаешь мяч и есть время. В Италии нужно быстрее думать

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук объяснил, почему против его команды трудно играть, а также рассказал о разнице между футболом в Италии и России.
«Даже такой команде, как «Наполи», с техничными игроками очень тяжело играть против нас. Потому что у нас очень интенсивный футбол, всегда в прессинг, один в один. 90 минут надо выдерживать. К этому футболу можно привыкнуть, но на это нужно время, все прекрасно понимают это.
Я ощутил здесь большую разницу. В России ты можешь принять мяч, у тебя есть время осмотреться, а здесь всегда на тебя идут агрессивно, нужно заранее принять решение и быстрее думать. По тренировкам смотрю, сравниваю, что было в начале, что сейчас. Чувствую, что в этом компоненте прибавляю», — приводятся слова Миранчука на сайте телеканала «Матч».
- 24 февраля 2021
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