Федун: когда Промес уходил, сказал ему: «Возвращайся! Только в «Спартаке» тебя так любят»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал переход нападающего Квинси Промеса из «Аякса».



«Промес — это футболист, который умеет брать на себя инициативу и делать разницу. Такой мастер способен усилить и украсить игру любой команды. Когда 2,5 года назад он уходил из «Спартака», я сказал ему: «Возвращайся! Потому что только здесь тебя так любят. Во всех других командах будет скучно». Очень рад, что Квинси снова с нами!» — приводит слова Федуна пресс-служба «Спартака».



Накануне было объявлено, что «Спартак» договорился с «Аяксом» о трансфере Промеса. Сумма сделки составила € 8 млн, а с учётом бонусов может вырасти до € 11 млн.



Промес защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых форвард — чемпион России и обладатель Суперкубка страны. До перехода в московский клуб нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода играл за «Севилью». В нынешнем сезоне в составе «Аякса» провёл 19 матчей в чемпионате Нидерландов и забил 6 голов (1 — с пенальти).

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