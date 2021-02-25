«В российских тюрьмах опаснее!» Что говорят в Нидерландах о трансфере Промеса в «Спартак»

Один из лучших легионеров в истории «Спартака» возвращается в клуб. О трансфере Квинси Промеса уже объявлено официально, осталось только подписать контракт. Вчера он прилетел в Москву, а сегодня проведёт первую пресс-конференцию после возвращения. За свою легенду красно-белые заплатят «Аяксу» € 8 млн, ещё € 3 млн предусмотрены в качестве бонусов. Соглашение 29-летнего футболиста будет рассчитано на 3,5 года.
Большинство болельщиков «Спартака» в восторге от трансфера, ведь игрока, уже доказавшего свой звёздный статус в России, удалось вернуть за относительно небольшую сумму. А что думают в Нидерландах?
Реакция «Аякса»
Главный тренер амстердамцев Эрик тен Хаг не стал скрывать разочарование от ухода форварда: «Нас с Квинси связывают приятные воспоминания. Он преуспел в «Аяксе» в прошлом сезоне, забивал важные голы в Лиге чемпионов. Но он попросил отпустить его в «Спартак». Я не был этому рад. Теперь мы можем переключить внимание на другого игрока, а именно Уссаму Идрисси».
Один из лидеров «Аякса» Душан Тадич тоже загрустил из-за ухода партнёра: «Будет ли нам не хватать Промеса? Да, конечно. Квинси — отличный парень и очень хороший футболист. Мы здорово провели время с ним. Разумеется, будем скучать».
Что говорят болельщики?
В социальных сетях мнения болельщиков разделились. Здесь и искренние добрые пожелания, и злорадство с шутками про недавний скандал.
В конце прошлого года стало известно о жуткой истории с участием Промеса, произошедшей в июле. Квинси побывал на семейной вечеринке, во время которой один гостей был серьёзно ранен и получил травму колена. Пострадавший обратился в полицию только осенью, после чего началось расследование. Промеса арестовали, потом освободили, а следствие тянется до сих пор.
В комментариях в «Твиттере» многие порадовались за Промеса, который, по всей видимости, станет получать больше игрового времени, и пожелали ему удачи.
«Весь прошлый сезон мы наслаждались голами и танцами Промеса в чемпионате и Лиге чемпионов. Жаль, что он не смог продолжить в том же духе».
«Пока, Квинси. Может, ты совершал ошибки в своей жизни, но также дарил нам прекрасные моменты. У тебя всё получится в Москве. Заботься о людях, которые этого заслуживают».
«Удачи, Квинси! Покажи себя в России».
Другие болельщики не упустили возможности поиздеваться над Промесом.
«Не бей никого ножом в России! Там в тюрьмах опаснее!»
«Рад, что они избавились от него. Преступник».
«Рад, что он ушёл, спасибо. Как за него вообще кто-то заплатил?!»
«С Россией нет договора об экстрадиции…»
«Потеряли хорошего игрока, но Амстердам вновь стал безопаснее».
С Промесом связаны самые светлые времена «Спартака» за последние 20 лет. Квинси помог красно-белым впервые за 16 лет стать чемпионами России, а также завоевать Суперкубок. Сможет повторить?
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