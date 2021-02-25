Промес: в шоке, что Ещенко до сих пор играет. Он всегда заряжал меня энергией

Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал игру 37-летнего защитника команды Андрея Ещенко, выразил желание забить в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром», а также рассказал, что значит для него занятия музыкой.

«В шоке ли я, что Ещенко продолжает играть? Да. Не знаю, сколько ему лет, но он всегда заряжал меня энергией. Это важно для команды. Надеюсь, что смогу доиграть до такого же возраста и буду излучать положительную энергию.

Свой первый гол хочу посвятить болельщикам. За «Спартак» у меня 66 голов и 33 передачи. Значит, мой следующий гол будет 100-м очком по системе «гол + пас». Надеюсь, это случится в ближайшее воскресенье. Приготовил ли новые празднования голов? У меня много способов в арсенале, готовьтесь.

Музыка? Когда я занимаюсь рэпом, я полностью перезагружаюсь, очищаю рассудок. Для меня музыка лучше, чем 10 игр в PlayStation. Музыка и общение с детьми — главное увлечение в моей жизни", — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.