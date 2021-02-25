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Экс-наставник московского «Динамо» возглавил донецкий «Олимпик»

Экс-наставник московского «Динамо» возглавил донецкий «Олимпик»
Футбол / Прочие турниры 0
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Юрий Калитвинцев стал новым главным тренером донецкого «Олимпика». Специалист поставил подпись под полуторагодичным контрактом, сообщает пресс-служба клуба.

«Всё произошло очень быстро, буквально сегодня ночью. Был звонок от президента клуба. Он спросил, нет ли у меня желания возглавить команду. Первое, что я ответил: «У вас же есть тренер!» Но президент сказал, что с тренером мы мирно и хорошо попрощались, поэтому команда сейчас без наставника. Тогда я дал согласие на встречу, и практически до утра мы сидели и обсуждали многие футбольные дела.

Каковы мои амбиции? Мне не интересна середина турнирной таблицы, а тем более борьба за выживание. Скажу так: у меня не амбиции, а амбициозность, спортивная амбициозность! Но мы не будем двигаться широкими шагами, всё должно быть поступательно», — цитирует Калитвинцева пресс-служба клуба.

Калитвинцев тренировал московское «Динамо» с 2016 по 2017 год, с тех пор тренером не работал. В России он также трудился в нижегородской «Волге» (с 2013 по 2014 год). За тренерскую карьеру также поработал в сборной Украины.

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