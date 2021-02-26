Шоретайр стал самым юным футболистом в истории «Манчестер Юнайтед», сыгравшим в еврокубках

«Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сыграл вничью с «Реал Сосьедадом». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и закончилась со счётом 0:0.
В этой встрече за «Красных дьяволов» сыграл полузащитник Шола Шоретайр. Как сообщается в «твиттере» УЕФА, Шоретайр стал самым молодым игроком в истории «Манчестер Юнайтед», принявший участие в еврокубковом матче. Он дебютировал в еврокубках в возрасте 17 лет и 23 дней.
Напомним, первый матч завершился победой «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:0. Таким образом, «Красные дьяволы» вышли в 1/8 финала Лиги Европы, а «Реал Сосьедад» завершил участие в турнире.
Действующим победителем Лиги Европы является «Севилья», которая в финальном матче 2020 года обыграла «Интер» со счётом 3:2.
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