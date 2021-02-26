Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Шоретайр стал самым юным футболистом в истории «Манчестер Юнайтед», сыгравшим в еврокубках

Шоретайр стал самым юным футболистом в истории «Манчестер Юнайтед», сыгравшим в еврокубках
Футбол / Лига Европы 0

«Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сыграл вничью с «Реал Сосьедадом». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и закончилась со счётом 0:0.

В этой встрече за «Красных дьяволов» сыграл полузащитник Шола Шоретайр. Как сообщается в «твиттере» УЕФА, Шоретайр стал самым молодым игроком в истории «Манчестер Юнайтед», принявший участие в еврокубковом матче. Он дебютировал в еврокубках в возрасте 17 лет и 23 дней.

Напомним, первый матч завершился победой «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:0. Таким образом, «Красные дьяволы» вышли в 1/8 финала Лиги Европы, а «Реал Сосьедад» завершил участие в турнире.

Действующим победителем Лиги Европы является «Севилья», которая в финальном матче 2020 года обыграла «Интер» со счётом 3:2.

Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021