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Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы

Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы.

После двух матчей 1/16 финала турнира в следующий раунд прошли «Динамо» Киев, «Милан», «Тоттенхэм Хотспур», «Славия» Прага, «Динамо» Загреб, «Рома», «Янг Бойз», «Олимпиакос», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Рейнджерс», «Аякс», «Вильярреал», «Мольде», «Гранада» и «Шахтёр» Донецк.

Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы от России выступал «Краснодар». Российский клуб по сумме двух матчей проиграл загребскому «Динамо» и завершил участие в турнире. Первый матч завершился победой «Динамо» со счётом 3:2. В ответной встрече загребский клуб обыграл «Краснодар» со счётом 1:0.

Действующим победителем Лиги Европы является «Севилья», которая в финальном матче 2020 года обыграла «Интер» со счётом 3:2.

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