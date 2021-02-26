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Обамеянг — о победе в матче с «Бенфикой»: ошибки прошлого я превращаю в свою силу

Обамеянг — о победе в матче с «Бенфикой»: ошибки прошлого я превращаю в свою силу
Футбол / Лига Европы 0
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Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал победу над «Бенфикой» (3:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Все счастливы одержать столь важную победу. В прошлом году мой промах в матче с «Олимпиакосом» не позволил нам пройти дальше, но этот факт придал мне энергии. Ошибки прошлого я превращаю в свою силу.

С «Бенфикой» наша команда проявила характер и заслужила победу. Это был тяжёлый матч, но то, что мы показали сегодня свой характер и силу воли, это пример для будущих свершений», — цитирует 31-летнего габонца BBC.

Победный гол в ответном матче с «Бенфикой» (3:2, 4:3 по сумме двух матчей) Пьер-Эмерик Обамеянг забил на 87-й минуте. Габонский нападающий в нынешнем розыгрыше Лиги Европы провёл три матча и отличился тремя забитыми мячами.

Соперник «канониров» по 1/8 финала определится после жеребьёвки.

Дубль Обамеянга помог «Арсеналу» вырвать победу у «Бенфики» и выйти в 1/8 финала ЛЕ
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