Президент ЦСКА Евгений Гинер избран вице-президентом РФС

Сегодня, 26 февраля, состоялся исполком РФС, на котором был принят ряд организационных решений.
«Утверждён состав руководителей постоянных и временных комитетов и комиссий РФС. Утверждены составы юрисдикционных органов, органов лицензирования и сертификации. Анатолию Турчаку присвоено звание почётного члена РФС за особые заслуги перед отечественным футболом.
Никита Симонян избран первым вице-президентом РФС. Игорь Каменской, Сергей Прядкин, Евгений Гинер, Елена Илюхина и Денис Соловьёв избраны вице-президентами РФС», — сообщает пресс-служба организации.
«Давайте будем исходить из того, что есть клубы, которые доверяют президенту РПЛ. Они неоднократно поддержали его. Если бы мы финансировали эти клубы и их участие, могли бы решать. Кому быть руководителем и кому как отвечать. Это решения клубов. Что касается бюро исполкома, то всегда было два представителя от РПЛ — президент, конечно, которому было оказано доверие.
Также Евгений Леннорович Гинер, которые обладает опытом. Согласитесь, в истории каждого клуба бывают яркие моменты и не очень удачные, ЦСКА проходил разные этапы, но это успешный клуб, они доказали это неоднократно. Это клуб, который с точки зрения коммерческой работы функционирует достаточно успешно. Евгений Леннорович работает давно и я оцениваю его как профессионала, который предложил много идей. К разным предложениям можно относится по-разному, но у него есть проактивность. Он принимает участие в заседаниях регулярно, активно работает и многое сделал, чтобы система учета была изменена.
Что касается Илюхиной, она вошла в бюро исполкома, она заняла позицию Турчака. Со стороны его поступило обращение и там шесть человек подписались, что было бы верно выдвинуть её. Не надо к ней относится как к представителю «Зенита». Она пришла в этот исполком через Федерацию футбола Санкт-Петербурга, и я знаю сколько она усилий времени отдаёт футболу на Северо-западе. Она пытается оказать всю помощь, на которую только может повлиять. В данном случае, она представитель МРО в исполкоме», — сказал глава РФС Александр Дюков.
Напомним, Гинер занимает пост президента ЦСКА уже 20 лет. При Гинере «армейцы» шесть раз стали чемпионами России, семь раз победили в национальном Кубке. В 2005 году ЦСКА первым из российских клубов завоевал Кубок УЕФА.
- 26 февраля 2021
-
15:53
-
15:30
-
15:20
-
15:11
-
14:59
-
14:55
-
14:43
-
14:38
-
14:34
-
14:32
-
14:23
-
14:19
-
14:18
-
14:07
-
14:02
-
14:01
-
13:58
-
13:49
-
13:47
-
13:43
-
13:38
-
13:15
-
13:03
-
12:39
-
12:38
-
12:29
-
12:26
-
12:24
-
12:20
-
12:18
-
12:06
-
12:00
-
11:58
-
11:48
-
11:34