Президент ЦСКА Евгений Гинер избран вице-президентом РФС

Сегодня, 26 февраля, состоялся исполком РФС, на котором был принят ряд организационных решений.



«Утверждён состав руководителей постоянных и временных комитетов и комиссий РФС. Утверждены составы юрисдикционных органов, органов лицензирования и сертификации. Анатолию Турчаку присвоено звание почётного члена РФС за особые заслуги перед отечественным футболом.



Никита Симонян избран первым вице-президентом РФС. Игорь Каменской, Сергей Прядкин, Евгений Гинер, Елена Илюхина и Денис Соловьёв избраны вице-президентами РФС», — сообщает пресс-служба организации.

«Давайте будем исходить из того, что есть клубы, которые доверяют президенту РПЛ. Они неоднократно поддержали его. Если бы мы финансировали эти клубы и их участие, могли бы решать. Кому быть руководителем и кому как отвечать. Это решения клубов. Что касается бюро исполкома, то всегда было два представителя от РПЛ — президент, конечно, которому было оказано доверие.



Также Евгений Леннорович Гинер, которые обладает опытом. Согласитесь, в истории каждого клуба бывают яркие моменты и не очень удачные, ЦСКА проходил разные этапы, но это успешный клуб, они доказали это неоднократно. Это клуб, который с точки зрения коммерческой работы функционирует достаточно успешно. Евгений Леннорович работает давно и я оцениваю его как профессионала, который предложил много идей. К разным предложениям можно относится по-разному, но у него есть проактивность. Он принимает участие в заседаниях регулярно, активно работает и многое сделал, чтобы система учета была изменена.



Что касается Илюхиной, она вошла в бюро исполкома, она заняла позицию Турчака. Со стороны его поступило обращение и там шесть человек подписались, что было бы верно выдвинуть её. Не надо к ней относится как к представителю «Зенита». Она пришла в этот исполком через Федерацию футбола Санкт-Петербурга, и я знаю сколько она усилий времени отдаёт футболу на Северо-западе. Она пытается оказать всю помощь, на которую только может повлиять. В данном случае, она представитель МРО в исполкоме», — сказал глава РФС Александр Дюков.

Напомним, Гинер занимает пост президента ЦСКА уже 20 лет. При Гинере «армейцы» шесть раз стали чемпионами России, семь раз победили в национальном Кубке. В 2005 году ЦСКА первым из российских клубов завоевал Кубок УЕФА.