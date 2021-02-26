Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы сезона-2020/2021

Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы сезона-2020/2021, которая проходила сегодня, 26 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).
Результаты жеребьёвки:
«Аякс» (Нидерланды) — «Янг Бойз» (Швейцария)
«Динамо» (Киев, Украина) — «Вильярреал» (Испания)
«Рома» (Италия) — «Шахтёр» (Украина)
«Олимпиакос» (Греция) — «Арсенал» (Англия)
«Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Тоттенхэм Хотспур» (Англия)
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Милан» (Италия)
«Славия» (Прага, Чехия) — «Рейнджерс» (Шотландия)
«Гранада» (Испания) — «Мольде» (Норвегия)
Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы будут сыграны 11 марта, ответные — 18 марта. Жеребьёвка четвертьфиналов и полуфиналов состоится на 19 марта.
На предыдущей стадии турнира Российскую Премьер-Лигу представлял «Краснодар», занявший третье место в группе Лиги чемпионов. Подопечные Мурада Мусаева дважды проиграли загребскому «Динамо» (2:3, 0:1). ЦСКА, выступавший на групповом этапе второго по значимости еврокубка, финишировал четвёртым в квартете.
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