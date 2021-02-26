Защитник Неманья Милетич подписал долгосрочный контракт с «Уфой», сообщает пресс-служба клуба. 29-летний сербский футболист присоединился к команде на правах свободного агента. Милетич выступает на позиции левого защитника и является воспитанником белградской «Црвены Звезды».



Неманья играл за сербские «Раднички», «Сопот», «Мачва», «Явор» и «Партизан». В белградском клубе завоевал четыре трофея. Сезон-2019/2020 провёл в польской «Короне», последней командой защитника был кипрский «Олимпиакос». В общей сложности Милетич провёл 204 матча на высшем уровне, забил четыре гола и отдал 15 голевых передач.



«Уфа» в 19 матчах набрала 13 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41). В тройку лидеров турнира входят московские команды ЦСКА (37) и «Спартак» (35). В первом матче после зимней паузы в чемпионате России «Уфа» сыграет с подмосковными «Химками». Встреча состоится 27 февраля. Начало матча — в 14:00 мск.

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