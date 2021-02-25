Футбольные клубы «Ростов» и «Уфа» провели обмен футболистами. В команду Валерия Карпина перешёл полузащитник Кирилл Фольмер, а защитник Константин Плиев, выступавший за «Уфу» на правах аренды, теперь подписал полноценный контракт с уфимским клубом. О сроке действия соглашения игрока с клубом не сообщается.

Контракт Фольмера с «Ростовом» рассчитан на пять лет. Кирилл — воспитанник «Спартака», выступал за молодёжную команду и за «Спартак-2». С 2019 года полузащитник выступал за «Уфу». В этом сезоне 21-летний хавбек провёл 13 матчей.

24-летний Плиев провёл в этом сезоне за «Уфу» 10 матчей. Начал профессиональную карьеру в клубе «Алания», за который дебютировал в 2014 году в матче ПФЛ с «Анжи-2». Выступал за «Волгарь», «Балтику», «Рубин».