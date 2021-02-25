«Ростов» и «Уфа» провели обмен футболистами
Футбольные клубы «Ростов» и «Уфа» провели обмен футболистами. В команду Валерия Карпина перешёл полузащитник Кирилл Фольмер, а защитник Константин Плиев, выступавший за «Уфу» на правах аренды, теперь подписал полноценный контракт с уфимским клубом. О сроке действия соглашения игрока с клубом не сообщается.
Контракт Фольмера с «Ростовом» рассчитан на пять лет. Кирилл — воспитанник «Спартака», выступал за молодёжную команду и за «Спартак-2». С 2019 года полузащитник выступал за «Уфу». В этом сезоне 21-летний хавбек провёл 13 матчей.
24-летний Плиев провёл в этом сезоне за «Уфу» 10 матчей. Начал профессиональную карьеру в клубе «Алания», за который дебютировал в 2014 году в матче ПФЛ с «Анжи-2». Выступал за «Волгарь», «Балтику», «Рубин».
Вратарь «Ростова» Бабурин перешёл в «Краснодар»
Рекомендуем вам
- 26 февраля 2021
-
00:35
- 25 февраля 2021
-
23:59
-
23:55
-
23:50
-
23:32
-
23:05
-
22:57
-
22:50
-
22:47
-
22:47
-
22:25
-
22:21
-
22:00
-
21:54
-
21:42
-
21:37
-
21:26
-
21:23
-
21:12
-
21:10
-
20:45
-
20:40
-
20:06
-
20:00
-
19:58
-
19:44
-
19:14
-
19:06
-
19:01
-
18:56
-
18:49
-
18:37
-
18:27
-
18:15
-
18:13
Партнерский контент
Рекомендуем вам