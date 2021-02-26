Игроки «Спартака» устроили коридор для Промеса

Футболисты «Спартака» на тренировке устроили коридор в честь возвращения в команду нападающего Квинси Промеса.
Фото опубликовано на странице клуба в «Твиттере».
25 февраля «Спартак» на своём официальном сайте объявил о завершении перехода Квинси Промеса из «Аякса». 29-летний футболист успешно прошёл медицинский осмотр и подписал контракт с красно-белыми. Соглашение рассчитано на 3,5 года. Сумма сделки составила € 8 млн, а с учётом бонусов может вырасти до € 11 млн.
Промес защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых форвард — чемпион России и обладатель Суперкубка страны. До перехода в московский клуб нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода играл за «Севилью». В нынешнем сезоне в составе «Аякса» провёл 19 матчей в чемпионате Нидерландов и забил 6 голов (1 — с пенальти).
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