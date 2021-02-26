«Фиорентина» показала интервью с Влаховичем и Кокориным. На видео игроки стоят в обнимку

Пресс-служба «Фиорентины» на странице в «Инстаграме» показала, что осталось за кадром официальной фотосессии клуба.

Клубные репортёры пообщались с игроками «фиалок», форвардами Душаном Влаховичем и Александром Кокориным. Во время разговора серб и россиянин стояли в обнимку и шутили с журналистами. Интервью с футболистами начинается с 2:30 минуты.

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером. Форвард провёл пока только один матч, выйдя на замену.



«Фиорентина» набрала в 23 встречах 25 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А.