Агент Антона Миранчука рассказал о его травме

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, сообщил о травме футболиста.



«У Антона есть мышечная травма. Восстановление проходит под контролем тренерского и медицинского штабов. Никто не собирается форсировать его восстановление. Главная задача — чтобы игрок полностью восстановился. Условия непростые: то холод, то тепло, поэтому никто никуда не торопится. Желаю Антону полного выздоровления и возвращения на поле», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Локомотив», набрав 28 очков в 19 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на 5 очков отставая от зоны еврокубков. Лидирует в первенстве «Зенит» (41). Завтра, 27 февраля, «Локомотив» сыграет с ЦСКА (37).