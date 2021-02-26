Агент Антона Миранчука рассказал о его травме
Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, сообщил о травме футболиста.
«У Антона есть мышечная травма. Восстановление проходит под контролем тренерского и медицинского штабов. Никто не собирается форсировать его восстановление. Главная задача — чтобы игрок полностью восстановился. Условия непростые: то холод, то тепло, поэтому никто никуда не торопится. Желаю Антону полного выздоровления и возвращения на поле», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Локомотив», набрав 28 очков в 19 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на 5 очков отставая от зоны еврокубков. Лидирует в первенстве «Зенит» (41). Завтра, 27 февраля, «Локомотив» сыграет с ЦСКА (37).
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