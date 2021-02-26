«За нами целая страна». «Локомотив» представил промо-ролик к матчу с ЦСКА

Московский «Локомотив» анонсировал матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, который состоится в эти выходные.
«Железнодорожники» опубликовали на своём YouTube-канале промо-ролик. В нём проводится параллель между подготовкой футболистов к матчу и трудом работников железнодорожной отрасли. В ходе закадровой речи звучит фраза «За нами целая страна».
Матч «Локомотив» — ЦСКА пройдёт завтра, 27 февраля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Андрей Болотенков (Москва). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).
«Локомотив», набрав 28 очков в 19 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (37) располагается на второй строчке.
- 26 февраля 2021
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