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«За нами целая страна». «Локомотив» представил промо-ролик к матчу с ЦСКА

«За нами целая страна». «Локомотив» представил промо-ролик к матчу с ЦСКА
Футбол / РПЛ 0
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Московский «Локомотив» анонсировал матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, который состоится в эти выходные.

«Железнодорожники» опубликовали на своём YouTube-канале промо-ролик. В нём проводится параллель между подготовкой футболистов к матчу и трудом работников железнодорожной отрасли. В ходе закадровой речи звучит фраза «За нами целая страна».

Матч «Локомотив» — ЦСКА пройдёт завтра, 27 февраля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Андрей Болотенков (Москва). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).

«Локомотив», набрав 28 очков в 19 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (37) располагается на второй строчке.

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