Арбитр Федотов рассказал, какая зарплата у судей в РПЛ
Арбитр Игорь Федотов рассказал, какая зарплата у судей в Российской Премьер-Лиге, а также поделился воспоминаниями о выплатах в матчах еврокубков.
«115 тысяч рублей плюс 55 тысяч за VAR. Судья может в одном туре отработать и в поле, и на VAR. То есть получается 170-175 тысяч за тур. Можно отработать четыре тура. Более того, сейчас сказали, что если арбитр не ошибается, то может судить постоянно. Ассистенты получают в два раза меньше.
Раньше ещё можно было работать рефери за воротами в матчах УЕФА. Работая там, я получал € 1,5 тысячи за матч, резервным — € 1 тысячу. Всё также зависит от стадии турнира, зарплата варьируется от € 2,5 до 5 тысяч", — сказал Федотов в видео YouTube-канала "Коммент.Шоу".
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