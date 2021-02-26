Глава РФС Дюков высказался о судейской реформе и премировании арбитров

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков ответил на вопрос о судейской реформе и премировании арбитров.



«Как может быть иначе, кто должен оплачивать вот эту компенсацию на обслуживание матчей? Это коммерческий турнир, предприятие, целью которого является извлечение доходов. Лига располагает всеми правами. От того, что она реализует, получает доход. Что она зарабатывает, должна тратить и на это. РПЛ сама в состоянии зарабатывать деньги.



Если говорить о системе дополнительного поощрения, есть вопрос премиальных за качественную работу. Это те расходы, которые должны нести клубы и лига. Судьи обсуживают РПЛ, мы не просим платить им за матчи в других лигах.



Должна быть система поощрений и наказаний. Что касается их, то мы обратили внимание на Безборода и Вилкова. Безбородов вернулся к работе, а Вилков допустил ошибку и ввёл в заблуждение КДК. Они прошли тесты и должны работать на матчах. Отстранение и есть наказание. Некоторые были исключены из списка на матчи РПЛ, фамилии вы тоже знаете. Они были исключены за низкие оценки по первой части чемпионата. У нас создан рейтинг, и по нему мы будем принимать решения о переводе в другие лиги, а на их место будут приходить другие и молодые арбитры. В ЭКС должны быть опытные арбитры с репутацией, у нас нет оснований им как-то не доверять», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Прядкин рассказал, как будут премировать судей РПЛ