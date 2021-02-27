Роберто Мартинес: на сегодняшний день нет более сильного нападающего, чем Лукаку

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о 27-летнем бельгийском форварде «Интера» Ромелу Лукаку.



«Лукаку перешёл в «Интер» в идеальный момент. Он стал совершенным игроком, очевидно, благодаря Конте. Сегодня, в его возрасте, нет более сильного нападающего, чем он.

В прошлом у Ромелу всегда был потенциал, чтобы показать то, что он демонстрирует в «Интере», поэтому его результативность для меня не стала каким-то открытием. Впервые в истории игрок забил в пяти дерби подряд. Это случилось с Лукаку, это не может быть совпадением», — цитирует Мартинеса Football Italia.

В текущем сезоне на счету Лукаку 30 встреч за «Интер» во всех турнирах, в которых он отметился 23 забитыми мячами и 5 результативными передачами.