Гаттузо оштрафован на € 3 тыс. за богохульство

Главного тренера итальянского «Наполи» Дженнаро Гаттузо оштрафовали. Об этом сообщает Rai Sport. На итальянского специалиста был наложен штраф в размере € 3 тыс. за богохульство.

Инцидент произошел во время матча 10-го тура чемпионата Италии «Кротоне» — «Наполи» (0:4), который состоялся 6 декабря 2020 года, когда итальянский специалист, как было установлено, произнёс богохульное выражение. Гаттузо признал свою вину, после чего тренера оштрафовали.

Ранее за использование богохульной фразы был оштрафован вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон. Инцидент произошёл во время матча 13-го тура Серии А с «Пармой» (4:0, 19 декабря 2020 года). Штраф Буффона составил € 5 тыс. Также голкипер подозревался в богохульстве во время кубковой игры с миланским «Интером», однако позднее итальянца оправдали.