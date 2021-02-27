Экс-игрок «ПСЖ» Бьянки: в ответном матче парижане могут забить «Барселоне» 5-6 голов

Бывший игрок «ПСЖ» Карлос Бьянки поделился мнением о противостоянии «ПСЖ» и «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Меня нисколько не удивил результат матча «Барселона» – «ПСЖ». «Барселона» – обычная команда. Мы видим это в испанской лиге. Она идёт третьей, отстаёт на 5 очков от «Атлетико», который только проиграл «Челси» в Лиге чемпионов. В этом сезоне это не такой замечательный чемпионат.
«ПСЖ» провёл отличную игру, это точно, «Барселона» остаётся слишком зависимой от Месси. Но в защите Дест против Мбаппе, он едва ли играл за сборную. Лангле отличный центральный защитник? Пике не играл три месяца. В ответном матче, если всё будет так же, «ПСЖ» может забить 5-6 голов», – цитирует Бьянки Le Parisien.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, прошедший в Испании, завершился со счётом 4:1 в пользу «ПСЖ». Ответная встреча пройдёт 10 марта.
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