Лаутаро Мартинес: в ближайшее время собираюсь продлить контракт с «Интером»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес сообщил, что намерен остаться в миланском клубе.



«Не уйду из „Интера“ летом. В ближайшее время собираюсь продлить контракт и планирую остаться здесь надолго. Да, „Барселона“ интересовалась мною год назад, но таков мой путь. Сказал Антонио Конте, что сосредоточен на работе в „Интере“. „Барселона“ у меня осталась в прошлом», — приводит слова Мартинеса журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».



Мартинес перешёл в миланский «Интер» летом 2018 года из аргентинского «Расинга». Сумма трансфера футболиста составила € 25 млн. В нынешнем сезоне 23-летний аргентинский форвард принял участие в 23 матчах итальянской Серии А, забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт нападающего с клубом действует до лета 2023 года.