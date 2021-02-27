«Крылья Советов» с юмором объявили о подписании контракта с Сергеем Корниленко

«Крылья Советов» объявили о подписании контракта с нападающим Сергеем Корниленко. Напомним, форвард занимает пост спортивного директора клуба.



«Спортивный директор „Крыльев Советов“ Сергей Корниленко подписал последнего новичка нашей команды в это трансферное окно. Им стал известный белорусский форвард, ранее уже выступавший за наш клуб», — говорится в сообщении пресс-службы самарского клуба.

Фото можно посмотреть на странице «Крыльев Советов» в «Твиттере».



Сообщалось, что Корниленко внесён в заявку «Крыльев Советов» на матчи Футбольной национальной лиги под 12-м номером. Форвард сыграет прощальный матч на «Самара Арене». Планируется, что футболист выйдет на поле в одном из матчей команды в ФНЛ.