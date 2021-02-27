Защитник «Ман Сити» Рубен Диаш забил дебютный гол в АПЛ. Видео

В Манчестере на стадионе «Этихад» проходит стартовый матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед». Идёт 41-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.



Счёт был открыт на 30-й минуте матча — навес полузащитника хозяев Кевина Де Брёйне ударом головой из пределов вратарской замкнул защитник Рубен Диаш.

Видео голда Рубена Диаша

Это дебютный гол 23-летнего португальца в АПЛ.



«Манчестер Сити» в 25 встречах набрал 59 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Хэм Юнайтед» (45) — на 4-м месте. В тройку лидеров турнира входят «Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити» (оба — по 49).



Матч первого круга «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» состоялся 24 октября 2020 года и завершился вничью со счётом 1:1.