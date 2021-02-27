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Хосеп Гвардиола одержал 500-ю победу в тренерской карьере

Хосеп Гвардиола одержал 500-ю победу в тренерской карьере
Футбол / Англия 0
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В Манчестере на стадионе «Этихад» состоялся матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед». Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали победу со счётом 2:1.

По сообщению Opta Sport, победа «Манчестер Сити» над «Вест Хэмом» привела к тому, что Хосеп Гвардиола в качестве главного тренера одержал 500-ю победу во всех турнирах («Барселона» — 179 побед, «Бавария» — 121, «Манчестер Сити» — 200).

Фотографию можно увидеть на странице Opta Joe в "Твиттере".

Видео победного гола «горожан» в матче с «Вест Хэмом»

«Манчестер Сити» в 26 матчах набрал 62 очка и уверенно занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Хэм Юнайтед» (45) — на 4-м месте. У главных преследователей «горожан» — «Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити» — по 49 очков.

«Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» и одержал 14-ю победу подряд в АПЛ
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