«Крылья Советов» вышли на 1-е место в ФНЛ, обыграв «Нижний Новгород»
«Нижний Новгород» принимал «Крылья Советов» в матче 27-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный мяч был забит на 77-й минуте встречи. Автором гола стал полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов. Это его третий гол в нынешнем сезоне первенства. Примечательно, что Ежов забивал и во встрече первого круга.
Таким образом, «Крылья Советов» набрали 58 очков и вышли на первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Нижний Новгород» (58) — на втором месте. Самарцы обошли соперника по дополнительным показателям. В тройку лидеров турнира также входит московское «Торпедо» (54).
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