Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» М — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Крылья Советов» вышли на 1-е место в ФНЛ, обыграв «Нижний Новгород»

«Крылья Советов» вышли на 1-е место в ФНЛ, обыграв «Нижний Новгород»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

«Нижний Новгород» принимал «Крылья Советов» в матче 27-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный мяч был забит на 77-й минуте встречи. Автором гола стал полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов. Это его третий гол в нынешнем сезоне первенства. Примечательно, что Ежов забивал и во встрече первого круга.

Таким образом, «Крылья Советов» набрали 58 очков и вышли на первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Нижний Новгород» (58) — на втором месте. Самарцы обошли соперника по дополнительным показателям. В тройку лидеров турнира также входит московское «Торпедо» (54).

ФНЛ - Первый дивизион. 27-й тур
27 февраля 2021, суббота. 14:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Ежов – 77'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021