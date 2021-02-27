«Крылья Советов» вышли на 1-е место в ФНЛ, обыграв «Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» принимал «Крылья Советов» в матче 27-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный мяч был забит на 77-й минуте встречи. Автором гола стал полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов. Это его третий гол в нынешнем сезоне первенства. Примечательно, что Ежов забивал и во встрече первого круга.

Таким образом, «Крылья Советов» набрали 58 очков и вышли на первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Нижний Новгород» (58) — на втором месте. Самарцы обошли соперника по дополнительным показателям. В тройку лидеров турнира также входит московское «Торпедо» (54).