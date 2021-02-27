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Роджерс поддержал Джейми Варди, забившего всего один гол в восьми последних матчах АПЛ

Роджерс поддержал Джейми Варди, забившего всего один гол в восьми последних матчах АПЛ
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс поддержал Джейми Варди, забившего всего один гол в восьми последних матчах АПЛ.

«От Варди я всегда получаю 100 процентов. Он силён психологически, и даже когда он принимает участие в матче, он всегда готов к помочь команде. Многие могли увидеть, что в матче первого круга с „Арсеналом“, когда он вышел со скамейки запасных на последние полчаса, он сыграл великолепно.

Джейми всегда усложняет жизнь защитникам соперника. Сейчас у него не получается забивать в каждом матче, но мы всё равно продолжаем выигрывать. Это важно, и не только Джейми Варди должен забить голы. Этот вклад должен исходить от команды.

А Варди относится к тому типу нападающих, которые полагаются на постоянную работу, в том числе и в плане движения. Он — игрок, который нуждается в хорошей передаче на ход. Считаю, что у нас есть много игроков, способных помочь ему в этом», — приводит слова североирландского специалиста Sky Sports.

В нынешнем сезоне АПЛ Джейми Варди провёл 21 матч, забил 12 голов (6 с пенальти) и отдал 5 голевых передач.

В воскресенье, 28 февраля, состоится матч 26-го тура АПЛ «Лестер Сити» — «Арсенал». Начало — в 15:00 мск.

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