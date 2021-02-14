Венгер рассказал о несостоявшемся переходе Варди в «Арсенал»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о несостоявшемся переходе нападающего «Лестер Сити» Джейми Варди в лондонский клуб.



«Мы предложили ему много денег. Был 2016 год. «Лестер» только выиграл чемпионат Англии, и владелец клуба не хотел потерять Варди. Руководство предложило ему долгосрочный контракт и примерно такие же деньги, если не больше. Вписался бы Варди в систему «Арсенала»? Да, ведь мы много владели мячом у чужой штрафной, а Джейми здорово умеет находить пространство. У него есть качества большого нападающего. Он читает игру быстрее других, предвидит ситуацию. Это важное качество», — приводит слова Венгера Goal.com со ссылкой на beIN Sports.



Варди выступает за «Лестер» с 2012 года. В нынешнем сезоне 34-летний нападающий в 20 матчах чемпионата Англии забил 12 мячей и отдал 5 результативных передач.

Линекер выставил фотографию трусов с символикой «Лестера» после их матча с «Ливерпулем»