«Ещё один шаг до сотки». Глушаков прокомментировал свой гол в победном матче с «Уфой»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился впечатлениями от победы и забитого гола в матче с «Уфой» (2:1).
«Ударно возобновили чемпионат! Сделали выводы после Кубка — это главное. Всех в команде и в клубе с важной победой. Самоотдача — топ, продолжаем в том же духе. Команде спасибо за гол — ещё один шаг до сотки. P. S. Тренер, скорее выздоравливайте», — написал Глушаков на своей странице в «Инстаграме».
«Химки» обыграли «Уфу» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля. На 49-й минуте счёт открыл нападающий «Химок» Мохамед Конате, воспользовавшись передачей полузащитника Ильи Кухарчука. На 62-й минуте преимущество укрепил Глушаков. На 74-й минуте Илья Кухарчук получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 94-й минуте окончательный счёт установил полузащитник «Уфы» Владислав Камилов.
- 27 февраля 2021
-
19:09
-
19:07
-
19:06
-
18:56
-
18:50
-
18:45
-
18:35
-
18:26
-
18:26
-
18:10
-
18:06
-
18:02
-
18:00
-
17:54
-
17:50
-
17:49
-
17:37
-
17:35
-
17:35
-
17:22
-
17:21
-
17:15
-
17:01
-
16:56
-
16:53
-
16:50
-
16:36
-
16:36
-
16:19
-
16:14
-
16:10
-
16:08
-
15:55
-
15:54
-
15:49