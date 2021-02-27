«Ещё один шаг до сотки». Глушаков прокомментировал свой гол в победном матче с «Уфой»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился впечатлениями от победы и забитого гола в матче с «Уфой» (2:1).

«Ударно возобновили чемпионат! Сделали выводы после Кубка — это главное. Всех в команде и в клубе с важной победой. Самоотдача — топ, продолжаем в том же духе. Команде спасибо за гол — ещё один шаг до сотки. P. S. Тренер, скорее выздоравливайте», — написал Глушаков на своей странице в «Инстаграме».

«Химки» обыграли «Уфу» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля. На 49-й минуте счёт открыл нападающий «Химок» Мохамед Конате, воспользовавшись передачей полузащитника Ильи Кухарчука. На 62-й минуте преимущество укрепил Глушаков. На 74-й минуте Илья Кухарчук получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 94-й минуте окончательный счёт установил полузащитник «Уфы» Владислав Камилов.