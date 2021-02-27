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«Локомотив» М — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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18:50 Мск
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«Локомотив» — ЦСКА: Лисакович открыл счёт на 6-й минуте

«Локомотив» — ЦСКА: Лисакович открыл счёт на 6-й минуте
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович открыл счёт в матче с ЦСКА.

На 6-й минуте Куликов с фланга сделал передачу в штрафную, Лисакович ловко убрал Васина и послал мяч в ворота ЦСКА.

Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. На «Чемпионате» доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Ассистенты — Алексей Лунёв (Новосибирск) и Андрей Болотенков (Москва). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА.

Московский ЦСКА в 19 встречах набрал 37 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» (28) — на 8-м месте.

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