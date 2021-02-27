«Локомотив» — ЦСКА: Крыховяк увеличил преимущество хозяев, забив в девятку

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк забил второй гол «железнодорожников» в матче с ЦСКА. Счёт — 2:0, идёт первый тайм.

На 41-й минуте «железнодорожники» убежали в контратаку. Камано сделал перевод на левый край, Крыховяк принял мяч, дошёл до штрафной и пробил в ближнюю девятку.

Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Ассистенты — Алексей Лунёв (Новосибирск) и Андрей Болотенков (Москва). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА.



Московский ЦСКА в 19 встречах набрал 37 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» (28) — на 8-м месте.