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«Локомотив» М — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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18:50 Мск
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«Локомотив» — ЦСКА: Крыховяк увеличил преимущество хозяев, забив в девятку

«Локомотив» — ЦСКА: Крыховяк увеличил преимущество хозяев, забив в девятку
Футбол / РПЛ 0
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Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк забил второй гол «железнодорожников» в матче с ЦСКА. Счёт — 2:0, идёт первый тайм.

На 41-й минуте «железнодорожники» убежали в контратаку. Камано сделал перевод на левый край, Крыховяк принял мяч, дошёл до штрафной и пробил в ближнюю девятку.

Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Ассистенты — Алексей Лунёв (Новосибирск) и Андрей Болотенков (Москва). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА.

Московский ЦСКА в 19 встречах набрал 37 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» (28) — на 8-м месте.

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