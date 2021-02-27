«Локомотив» — ЦСКА: Влашич не забил пенальти, назначенный после вмешательства VAR

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич не реализовал пенальти во втором тайме матча с «Локомотивом». Счёт — 2:0 в пользу «железнодорожников», идёт второй тайм.

Судья назначил 11-метровый за игру рукой защитника после вмешательства VAR. Влашич пробил выше ворот.



Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Ассистенты — Алексей Лунёв (Новосибирск) и Андрей Болотенков (Москва). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА.



Московский ЦСКА в 19 встречах набрал 37 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» (28) — на 8-м месте.