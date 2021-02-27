Осинькин: ожидали серьёзных проблем от «Нижнего Новгорода», и они у «Крыльев» были

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвёл итоги матча 27-го тура ФНЛ с «Нижним Новгородом» (1:0).

«Этот матч для нас был чрезвычайно важным. Мы были в трёх очках от лидера, победа позволяла нам их догнать. Мы ожидали очень серьёзного сопротивления и серьёзных проблем. И они у нас на протяжении всей игры были. Особенно, в первом тайме мы пропускали определённые быстрые атаки. В целом, наверное, по ходу всего матча у нас было преимущество, во втором тайме оно было больше. Считаю, что счёт по игре.



Сейчас можно что угодно говорить, что игра с „Химками“ пошла нам в плюс. Но до конца это непонятно. Иногда свежесть определённую роль играет. Но этот матч был совсем другим. Поле, хоть оно было и заснеженное, но в Химках было получше. Там ещё так сложилось, что по счёту нам было удобно играть с самого начала против десятерых. Контроль мяча был совсем другой. Здесь мы пытались контролировать мяч, мы контролировали игру, но так надёжно с мячом обращаться мы не могли. Как мы не могли, так и хозяева», — цитирует Осинькина пресс-служба клуба.