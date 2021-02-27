Нелепые голы и удаление капитана «Ростова» — в видеообзоре матча с «Зенитом»

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом». Встреча проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:2.
В концовке первого тайма форвард «Ростова» Али Соу открыл счёт. Махатадзе исполнил подачу во вратарскую, где в суматохе мяч отскочил к Соу. От груди нападающего мяч отлетел в Кержакова, после чего ударился о штангу, и Али без помех добил его в ворота.
Защитник «Ростова» Максим Осипенко был удалён во втором тайме матча с «Зенитом». На 56-й минуте Осипенко получил прямую красную карточку за откровенный фол против Азмуна почти на линии своей штрафной. Защитник «Ростова» Николай Поярков забил автогол в матче с «Зенитом». На 73-й минуте после подачи с левого фланга атаки Поярков сумел опередить Азмуна, но при этом умудрился отправить мяч в угол собственных ворот.
На 78-й минуте после передачи с правого фланга атаки нападающий «Зенита» Артём Дзюба здорово пропустил мяч дальше на Кузяева, и тот мощным ударом отправил мяч под перекладину ворот. Однако игроки «Ростова» смогли сравнять счёт — Соу переправил мяч в ворота «Зенита» после удара Байрамяна.
«Зенит» в 20 встречах набрал 42 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (33) — на 5-м месте.
- 27 февраля 2021
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