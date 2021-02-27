Дворкович: «Локомотив» хорошо провёл предсезонку и подготовился ко второму кругу

Президент Международной шахматной федерации и бывший глава оргкомитета по проведению чемпионата мира 2018 года Аркадий Дворкович прокомментировал итоги встречи 20-го тура РПЛ «Локомотив» — ЦСКА (2:0).

«Пока играют в холоде, поэтому не все раскачались, но видно, что «Локомотив» предсезонку провёл хорошо. Вижу, как работают мои друзья – команда подготовилась ко второму кругу хорошо. Пока настроение внутри команды явно хорошее. Я летел вместе с тренером „Локомотива“, когда был в командировке, он сказал, что доволен сборами.



Леонченко связывали со мной? Это информация не соответствует действительности, они пришли не из-за меня. Это абсолютная правда, не связано вообще», — передаёт слова Дворковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.