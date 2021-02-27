«Достаточно странная игра». Гончаренко — о поражении ЦСКА от «Локомотива»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча 20-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:2).
«Локомотиву» нельзя давать преимущество, особенно в начале встречи. К сожалению, мы это сделали, после чего игра пошла в русле, удобном сопернику. Но мы продолжали обороняться и неплохо играли в атаке. Этого не хватило, чтобы перевернуть ход матча. Достаточно странная игра: и в обороне, и в атаке сыграли неплохо, но в итоге проиграли. Бывают и такие матчи.
Влашич и Рондон у нас были в списке пенальтистов, Влашич подошёл раньше. Появление Рондона – конкуренция для Чалова и Шкурина. Мы взяли его как опытного нападающего, способного приносить пользу", — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
«Локомотив» обыграл ЦСКА, Влашич не забил пенальти
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