«РБ Лейпциг» вырвал победу у «Боруссии» М, уступая со счётом 0:2 после первого тайма

В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» переиграл мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча проходила на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге и завершилась со счётом 3:2.

На 6-й минуте счёт открыл полузащитник гостей Йонас Хофман, который реализовал пенальти. Второй гол «Боруссии» забил Марку Тюрам, ему ассистировал Брил Эмболо. Во втором тайме Кристофер Нкунку отыграл один мяч, голевую передачу отдал Марцель Хальстенберг. На 66-й минуте форвард «РБ Лейпциг» Юссуф Поульсен сравнял счёт, ему ассистировал Даниэль Ольмо. Александр Сёрлот забил победный гол.

«РБ Лейпциг» в 23 матчах набрал 50 очков и занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Боруссия» (33) находится на восьмом месте.