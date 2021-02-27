Николич — об удалении: я бы не был таким эмоциональным, если бы мне рассказали регламент

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал своё удаление в матча 20-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0).



«Удаление? Чуть-чуть поговорили с резервным арбитром. Ничего страшного не случилось. Я обычно контролирую эмоции, но иногда их надо продемонстрировать. Не хочу комментировать эпизод с пенальти. У нас было совещание с судейским комитетом перед началом сезона. Там говорили о новых правилах. Возможно, пенальти был. Сейчас это неважно, но надо знать точно. Тогда бы я не был таким эмоциональным, если мне расскажут регламент. Такое не в первый раз, но в предыдущий раз мне сказали по-другому», — цитирует Николича «Матч ТВ».

Во время эпизода с назначением пенальти в ворота «железнодорожников» Николич накричал на судью и получил жёлтую карточку. После этого сербский тренер опять накричал на арбитра, и в итоге был наказан красной карточкой.